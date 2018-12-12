بلومبرغ: مؤشرات إيجابية تدعم نمو«أبوظبي الأول»

المصدر: دبي - البيان

توقعت وكالة بلومبرغ أن يسجّل بنك أبوظبي الأول نمواً وأداءً جيداً، مؤكدةً أن هناك مؤشرات تدعم هذه التوقعات.

وقالت الوكالة إن معدل إقراض البنك يشير إلى أن القروض التي يمنحها البنك سوف تسجّل نمواً بنسبة 8% في العام الجاري.

وتوقعت بلومبرغ ارتفاع تكاليف المخاطر في الربع الأخير من العام الجاري، مما يجعل المستوى العام عند 53-54 نقطة أساس. وسوف يحقق البنك أكثر من 65% من المستهدف له لعام 2018 إذا تماشى تنظيم التكاليف مع الفترات المناظرة السابقة من العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى قوة توليد رأس المال لدى البنك، وهو ما يعززه البنك عن طريق التنسيق، ويحتمل أن يتم توجيهه إلى بناء مزيد من رأس المال الأساس، بدلاً من تمويل توزيعات على الأسهم في العام الجاري.

وقالت بلومبرغ إن قوة قاعدة رأس المال هي العنصر الأساس في تعزيز ودعم نمو الإقراض وسط تزايد المتطلبات للوفاء باللوائح.