الأسهم تربح 6.8 مليارات درهم بدعم مشتريات المؤسسات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

التقطت أسواق الأسهم المحلية أنفاسها في ختام تعاملات أمس، بعدما أغلقت في المنطقة الخضراء مدعومة بمشتريات المؤسسات لتربح نحو 6.8 مليارات عقب سلسلة تراجعات استمرت ثلاثة جلسات متتالية متجاهلة كافة الأوضاع الإيجابية المحيطة وفي مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. وصعد سوق دبي بنسبة 1.43% إلى مستوى 2535.46 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في مختلف القطاعات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.56% إلى مستوى 4815.9 نقطة مدفوعاً بأسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع. ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 446 مليون درهم، منها 244.5 مليوناً في دبي، و201.5 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 275.47 مليون سهم، موزعه بواقع 216.9 مليون سهم في دبي، و58.57 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 5183 صفقة.

سوق دبي

وزاد قطاع العقار بنسبة 1.69% مع صعود سهم إعمار العقارية 2.76% وأرابتك 1.6% وديار 3.64% وإعمار للتطوير 4.18% وإعمار مولز 1.18%، كما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.56% بدعم ارتفاع سهم دبي الإسلامي 1.19% فيما أغلق الإمارات دبي الوطني مستقراً دون تغيير.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 9% مع ارتفاع دبي للاستثمار 11.11% وسوق دبي المالي 4.83% وشعاع كابيتال 0.24%، كما زاد قطاع النقل 0.57% بعد ارتفاع سهم العربية للطيران 1.02% وأرامكس 0.48%.

سوق أبوظبي

ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.43% مع صعود أبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي التجاري 1.64% وأبوظبي الإسلامي 2.08%، وارتفع كذلك قطاع الاتصالات 1.07% مدفوعاً بصعود سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.38% نتيجة ارتفاع سهم طاقة 6.45% وأدنوك للتوزيع 1.32%.

وهيمن أبوظبي الأول على النشاط بسيولة 96.27 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات مستقطباً نحو 37 مليونا درهم. وكان سهم العالمية القابضة الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي بنسبة 10.06%.

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء، بصافي استثمار 16.78 مليون درهم، منها 7.2 ملايين للأجانب، و9.5 ملايين للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 16.78 مليون درهم، موزعه بواقع 4.6 ملايين للعرب، و12.17 مليوناً للمواطنين. وتركزت مشتريات الأجانب غير العرب، على أسهم شركات دي إكس بي وسلامة للتأمين وإعمار مولز وجي إف إتش، فيما تركزت المبيعات على أسهم شركات الاتحاد العقارية ودبي للاستثمار ودبي الإسلامي والاتحاد الوطني.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.08% إلى 3031.91 نقطة بعد التداول على 3.19 ملايين سهم بقيمة 11.9 مليون دولار من خلال 136 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 10.9 آلاف عقد بقيمة 2.13 مليون درهم من خلال 30 عملية، حيث ارتفعت عقود دبي للاستثمار 11.1% وسوق دبي 4.8% ودي إكس بي 4.47% وإعمار 2.76%.

Ⅶ إفصاحات

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