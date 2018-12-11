جدارة العملاء الائتمانية شرط إصدار الشيكات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

طالب المصرف المركزي أمس البنوك العاملة في الدولة بضرورة التحقق من الجدارة الائتـــمانية لــعملائها لدى شركة الاتحاد للمعـلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات لهم.

وأصدر المصرف تعميماً للبنوك أمس بشأن إصدار دفاتر الشيكات للعملاء طالب فيه البنوك بإخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في حساب العميل سوف تسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء. ونوه التعميم إلى ضرورة قيام البنوك بإصدار دفتر شيكات بعشر صفحات فقط، حداً أقصى، بالنسبة للعملاء الجدد، مشيراً إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء 6 أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة دون سداد.

ولفت التعميم إلى أن المصرف يشجع البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدام الشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية. وأكد المصرف أن التعميم جاء جزءاً من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك.