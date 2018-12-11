مكتوم بن محمد: «دبي المالي العالمي» يرسّخ ريادة الإمارة

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز، حيث اطلع سموه على إنجازات هيئات المركز الثلاث المتمثلة في «سلطة مركز دبي المالي العالمي» و«سلطة دبي للخدمات المالية» و«سلطة حل النزاعات»، خلال عام 2018، وأولوياتهم الاستراتيجية للعام القادم، حيث أثنى سموه على المساهمة المهمّة لهذه الهيئات في ترسيخ مكانة دبي في المنطقة كمركز مالي رائد عالمياً.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أبرز مستجدات الأعمال في المركز، والتقدّم الملحوظ الذي أحرزه على صعيد استقطاب عدد كبير من الشركات الجديدة خلال العام، كما تمّت مناقشة التعديلات الأخيرة على النظام القانوني للمركز وأهميتها البالغة في تسهيل ممارسة الأعمال فيه، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه المنظومة المتكاملة للتكنولوجيا المالية التي يحتضنها المركز، وهي الأكبر في المنطقة، في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للابتكار.

وقال عيسى كاظم، محافظ المركز: «واصل المركز خلال عام 2018 ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي المفضل لأكثر من 2000 شركة».