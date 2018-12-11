الأسهم تواصل التراجع مع استمرار الضغوط البيعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

اختتمت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس في المنطقة الحمراء مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية هبطت بالمؤشرات لمستويات متدنية متجاهلة كافة المحفزات الإيجابية المحيطة وفى صدارتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.98% إلى مستوى 2499.93 نقطة، بضغط تراجع أسهم العقار والنقل والبنوك والاستثمار والسلع والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.97% ليغلق عند 4789.3 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والسلع. ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 492.7 مليون درهم، منها 346 مليوناً في دبي، و146.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 365.65 مليون سهم، منها 305.45 ملايين في دبي، و60.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5936 صفقة.

عقار

وانخفض قطاع العقار بنسبة 3.98% مع هبوط إعمار العقارية 4.56% وديار 7.56% وإعمار للتطوير 9.83% وإعمار مولز 1.16% والإتحاد العقارية 10%، فيما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.87% بعد تراجع بنك دبي الإسلامي 1.56% واستقر سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير. وانخفض قطاع الاستثمار 2.78% بعد تراجع دبي للإستثمار 2.5% وسوق دبي المالي 3.33% وشعاع كابيتال 3.63%، فيما قطاع النقل بنسبة 1.14% مع تراجع سهم العربية للطيران 1.21% وأرامكس 0.95% والخليج للملاحة 1.96%. وتصدر سهم الخليج للملاحة النشاط في دبي بسيولة 105.5 ملايين درهم، تلاه سهم إعمار العقارية مستقطباً نحو 58 مليون درهم.

بنوك

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.11% مع تراجع أبوظبي الأول 0.86% وأبوظبي التجاري 2.58%، فيما نزل قطاع العقار بنسبة 2.95% مع نزول الدار 3.16% وإشراق 1.2%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 4% نتيجة النزول القوي لسهم دانة غاز بنسبة 7.53%. في المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط مستقطباً نحو 60.35 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 26.37 مليون درهم، ثم سهم دانة غاز بنحو 14.5 مليون درهم. وكان سهم ميثاق للتأمين التكافلي، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.53% فيما كان العالمية القابضة الأكثر تراجعاً بنسبة 10%.

مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 37.5 مليون درهم، منها 30 مليوناً للمواطنين، و7.45 ملايين للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 37.5 مليون درهم، موزعه بواقع 22.8 مليوناً للعرب، و14.7 مليوناً للأجانب.

وواصلت المحافظ الاستثمارية اقتناص الفرص مع وصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة لتضخ نحو 24 مليون درهم في سوق دبي كصافي استثمار محصلة شراء، فيما اتجهت نحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 203 آلاف درهم فقط، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار 24 مليون درهم، بينما مالوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 203 آلاف درهم.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.86% إلى 2999.53 نقطة بعد التداول على 3.27 ملايين سهم بقيمة 9.7 ملايين دولار من خلال 186 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 7043 عقداً بقيمة 3.93 ملايين درهم من خلال 41 عملية، حيث انخفضت عقود إعمار 4.5% وسوق دبي 3.3% والدار 3.16% وأبوظبي التجاري 2.5% ودبي الإسلامي 1.56%.

18.32 %

أعلن «صندوق جولديلوكس» أمس استحواذه على حصة قدرها 18.32٪ في شركة الخليج للملاحة القابضة، تشمل هذه نسبة 4.68٪ تم الاستحواذ عليها من خلال تسهيلات تمويل الأسهم.

وسيقوم الصندوق بالعمل مع إدارة ومجلس إدارة الشركة من أجل الدفع إلى تعزيز أداء الأعمال. كما سيدعم صندوق جولديلوكس ترشيح أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الشركة.

يواصل الصندوق نشاطه المكثف في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الأسهم . دبي- البيان

Ⅶ إفصاحات

Ⅶ أعلنت شعاع كابيـــتال شــراء 3.35 ملايين سهـــم بسعر 0.89 درهـــم للســهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجـــاوز 10% من أسهمها، وتبـــلغ الأسهم المتــــبقية 85.16 مليون سهم، فيما أعلنـــت امتــلاكها نيابة عن عملائها حتى تاريخه 182 ألف سهم من أســـهم شركة واحة الزاوية القابضة، وأنها لا تمـــتلك لصــالحها أي أسهم في الشركة ذاتها.

Ⅶ أكدت شركة ماركة أن الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية نوفمبر الماضي قررت تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 49.88 مليون درهم عن طـــريق إلغاء 450.12 مليون سهم لإطفاء خسائر متراكمة بـ 450.12 مليون درهم، كما قررت زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار 250 مليون سهم جديد حداً أقصى مع منح مجلس الإدارة كامــل الصلاحيات لتنفيذ تلك الإجراءات.

Ⅶ عقد مجلس إدارة شركة دبي للتأمين اجتماعه يوم الأحد الماضي واطلع على سير أعمال الشركة لغاية 30 نوفمبر 2018.

Ⅶ انتخب مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» علي راشد المهندي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وجرى إقرار موازنة البنك للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019.

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