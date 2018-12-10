البيع يضغط على المؤشرات والمحافظ تقتنص الفرص

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم لمستويات متدنية في ختام تعاملات أمس إثر تعرضها لضغوط بيع نالت من أداء غالبية القياديات في وقت عززت فيه المحافظ والمؤسسات الاستثمارية مشترياتها في سوق دبي لاقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.15% إلى مستوى 2550.5 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته في 63 شهراً منذ منتصف سبتمبر 2013 مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.83% ليغلق عند 4836.44 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية مع استقرار الخدمات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 381.7 مليون درهم، منها 244 مليوناً في دبي، و137.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 408.6 ملايين سهم موزعة بواقع 339.36 مليوناً في دبي، و69.3 مليوناً في أبوظبي عبر تنفيذ 3208 صفقات.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.35% بضغط هبوط إعمار العقارية 1.88% وأرابتك 3.12% وداماك 2.89% وديار 5.8%، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.95% بفعل تراجع دبي الإسلامي 0.97% والإمارات دبي الوطني 1.1%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 3.25% مع هبوط دبي للاستثمار 2.44% وسوق دبي المالي 3.85% وشعاع كابيتال 10%، فيما ارتفع قطاع النقل هامشياً بعد صعود أرامكس 0.48% والخليج للملاحة 1%، وتراجع العربية للطيران 0.8%.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية النشاط بسيولة بلغت 69.5 مليون درهم، تلاه سهم جي أف أتش مستقطباً نحو 33.28 مليون درهم، ثم سهم سلامة للتأمين بتداولات بقيمة 27 مليون درهم. وكان سهم غلفا للمياه الأكثر ارتفاعاً بالحد الأعلى بنسبة 14.95% فيما كان شعاع كابيتال الأكثر تراجعاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.86% مع نزول سهم أبوظبي الأول 1.42%، فيما صعد أبوظبي التجاري 0.37% وزاد مصرف أبوظبي الإسلامي 3.63%. بينما هبط قطاع العقار بنسبة 0.34% بعد انخفاض سهم إشراق 2.16%، ورأس الخيمة العقارية 1.37% وأغلق الدار مستقراً.

ونزل قطاع الاتصالات 0.71% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.93% مع انخفاض سهم طاقة 7.92% وأدنوك للتوزيع 2.17% واستقرار دانة غاز.

هيمن سهم واحة الزاوية على التداولات مستقطباً نحو 62.1 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة 16.3 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات 14 مليون درهم. وكان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.63%، فيما سجل سهم الاتحاد للتأمين أكبر نسبة هبوط بنحو 9.66%.

تعاملات الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 5.45 ملايين درهم، منها 4.35 ملايين للأجانب، ومليون درهم للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 5.45 ملايين درهم، موزعة بواقع 4.5 ملايين للعرب، و959 ألفاً للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم أدنوك للتوزيع وسوق دبي المالي وأبوظبي الأول، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دي إكس بي والاتحاد العقارية ودبي للاستثمار ودانة غاز.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 45 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 25.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 25.8 مليون درهم، فيما مالوا نحو البيع بدبي بصافي استثمار 45 مليون درهم.

محافظ

أوصت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بتجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

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