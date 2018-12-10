3 بنوك إماراتية تحصد جوائز المال والأعمال الإسلامية

المصدر: دبي- البيان

حصدت 3 بنوك إماراتية جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2018 الذي أقامته دار النشر العالمية «سي بي آي فاينانشال»، بقاعة جودلفين، بفندق أبراج الإمارات في دبي. وهيمن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، على حفل توزيع الجوائز.

وذلك باستحواذه على 5 جوائز رئيسية، بفوزه بعدد من فئات الجوائز، بما في ذلك أفضل بنك إسلامي، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، وأفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، وأفضل تمويل سكني إسلامي، وأفضل منظم للصكوك في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تم خلال الحفل تقليد الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، بلقب «الشخصية المصرفية الإسلامية للعام».

المصرف الأسرع

وللعام الخامس على التوالي كرمت مؤسسة سي بي آي فاينانشال العالمية، مصرف عجمان بجائزة المصرف الأسرع نمواً في دولة الإمارات لعام 2018، وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان «الجائزة تمثل إنجازاً كبيراً لنا في مصرف عجمان».

أفضل نافذة

وأعلن بنك الفجيرة الوطني عن حصول وحدة «إن بي إف الإسلامي» للعام الثالث على التوالي على جائزة «أفضل نافذة مصرفية إسلامية جديدة في الإمارات» من جوائز المال والأعمال الإسلامية 2018. فقد سلّط بنك الفجيرة الوطني الضوء مرة أخرى على خدماته المصرفية الإسلامية الرائدة في الإمارات، أحد أبرز الأسواق المالية الإسلامية.