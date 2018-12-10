سلطة دبي للخدمات المالية تبحث عملية ترخيص الشركات

المصدر: دبي - البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية اجتماع الطاولة المستديرة للمؤسسات المعنية لمناقشة الجوانب الرئيسية لعملية ترخيص الشركات. تناولت المناقشات أولويات السلطة لعام 2019 في ما يتعلق بمقدمي طلبات الترخيص الجدد الذين يسعون للحصول على ترخيص يخولهم تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

كما تم مناقشة الأولويات التنظيمية للسلطة، والتي شملت مكافحة الجرائم المالية والرقمنة، ويأتي ذلك تماشياً مع مبادرات حكومة دبي، وضمان تركيز خدمات الترخيص على أصحاب المصالح الخارجيين واستجابتها لمتطلبات السوق المتغيرة وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يعكس هذا الحدث التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالتواصل مع المؤسسات المعنية وأصحاب المصالح الرئيسيين الذي يساهمون في بناء مركز مالي عالمي متعدد ومتوسع المجالات، كما يشكل الحدث جزءًا أساسيًا من مهام السلطة في ضمان التواصل الفعال مع هؤلاء الأطراف. ونحن حريصون أيضاً على مناقشة التوجهات المتطورة وتأثيرها على طلبات الترخيص الجديدة».

خلال الاجتماع، قدمت سلطة دبي للخدمات المالية العديد من المستجدات، شملت تطور الاستمارات الإلكترونية لديها، وجلسة ناقشت فيها المعلومات الإحصائية، فضلاً عن المستجدات الشاملة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف).

كما استمعت السلطة إلى عدد من المسائل أثارها المشاركون، وبناء عليه سيتم النظر في كل الأمور التي أثيرت والاقتراحات المقدمة عند الإعداد لخطة عمل السلطة لعام 2019.