10 % نمو الأصول الأجنبية في بنوك الإمارات إلى 693 مليار درهم

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الإمارات باستثناء الفروع والمؤسسات التابعة لها في الخارج بنسبة 10.1% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وعلى أساس سنوي بنسبة 22.2% لتصل إلى 693.1 مليار درهم. وتتوزع الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الإمارات في الخارج على 575.3 مليار درهم، أصولاً للبنوك الوطنية و117.8 مليار درهم للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

وكشف التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الإماراتية توزعت على نحو عشر عملات دولية رئيسة، مشيراً إلى أن أغلبها بثلاث عملات رئيسة، وهي: الدولار واليورو والريال السعودي.

وذكر التقرير أن الأصول الأجنبية بالدولار شهدت تراجعاً من 84.7% بنهاية ديسمبر 2017 إلى 79.9% بنهاية سبتمبر 2018، في حين ارتفعت نسبة الأصول باليورو من 8.55% إلى 9.3%، ويحتل الريال السعودي الترتيب الثالث من الأصول بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.4%، يليه الين الياباني بنسبة 1.2%.

وكشف التقرير أن أبرز انكشافات البنوك الإماراتية في الخارج، كانت في بريطانيا بقيمة 53 مليار درهم ثم مصر بقيمة 47.2 مليار درهم ثم السعودية 40 مليار درهم بقيمة إجمالية 140.2 مليار درهم، ويشمل الانكشاف 3 فئات رئيسة وهي فئة الأوراق المالية ذات المبالغ المستحقة، وفئة الأوراق المالية المستحقة من بنوك أخرى وفئة القروض.