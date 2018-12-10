«إشراق» تعيد شراء مليون سهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «إشراق العقارية» شراءها نحو 1.025 مليون سهم من أسهمها في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت في بيان على سوق أبوظبي إن سعر الشراء بلغ 0.516 درهم للسهم في كل صفقة وبقيمة إجمالية تصل إلى 529.4 ألف درهم. وبلغت نسبة الأسهم المشتراة من رأس المال المكتتب به نحو 10%، فيما يتبقى للشراء نحو 231.47 مليون سهم بحسب موافقة الهيئة، وتم تنفيذ عملية الشراء من خلال الوسيط المنفذ للعملية وهو شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية».

وأغلق سهم «إشراق» أمس منخفضاً بنسبة 2.16% إلى 0.49 درهم بعد التداول على 5.07 ملايين سهم بقيمة 2.54 مليون درهم من خلال 61 عملية.