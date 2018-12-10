«اقتصادية عجمان» تفوز بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

فازت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين، وذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والابتكار في فندق انتركونتيننتال دبي، بالتعاون مع اكسلانس اواردز أكاديمي، حيث تم اختيار الدائرة نظير تميزها في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمتعاملين، بما يواكب توجهات الحكومة نحو الابتكار والتحول الذكي وبهدف تعزيز سعادة المتعاملين.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة: «يأتي التكريم ليؤكد التقدم الذي أحرزته الدائرة في خدمات المتعاملين، من خلال التحول الرقمي الذي بلغت نسبته 91% من خدمات الدائرة، مؤكداً أن الدائرة تواكب توجهات الحكومة نحو التركيز على المتعامل وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، لإسعاد المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».