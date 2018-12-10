34.4 ملياراً مصروفات الوزارات الاتحادية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية نحو 34.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة تنفيذ بلغت 64.5% وذلك بعد ضم ملحق المخصصات الجديدة التي صدرت في وقت سابق للموازنة التي ارتفعت بدورها إلى 53.33 مليار درهم.

فيما بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية نحو 39.64 ملياراً خلال 9 أشهر بنسبة تنفيذ 77.1% من إجمالي الموازنة الفعلية البالغة 51.38 ملياراً. واستناداً إلى الأرقام السابقة فقد بلغت قيمة الفائض في الموازنة 5.24 مليارات.

ووصلت إيرادات وزارة المالية في 9 أشهر إلى 28.16 ملياراً تقريباً تشكل 71% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية، فيما بلغت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين 5.37 مليارات و485 مليون درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وتوزعت بقية الإيرادات على الوزارات الأخرى.

وعلى صعيد المصروفات فقد أظهر تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018 أن قيمة المصروفات على الخدمات العمومية «المنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى» وصلت إلى 11 مليار درهم تشكل ما نسبته 32% من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية.

وعلى صعيد قطاع التعليم فقد بلغت قيمة المصروفات 4.45 مليارات ونحو 2.73 مليار لوزارة الصحة ووقاية المجتمع و2.35 مليار لوزارة تنمية المجتمع وسجلت بقية المصروفات للوزارات الأخرى.