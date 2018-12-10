إطلاق جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي الأربعاء المقبل

المصدر: الشارقة ــ البيان

ينظم مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة حفل إطلاق جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي الدورة الأولى 2018، الأربعاء المقبل في قاعة البيروني بجامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حيث سيستضيف الحفل نخبة من الخبراء والمهتمين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل.

تهدف الجائزة إلى تشجيع الجهود العلمية المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات وفروع الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي بما يتضمن إيجاد الوسائل والحلول التي تؤدي إلى الرقي بصناعة المالية الإسلامية، كما تهدف الجائزة إلى تأصيل مفهوم البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي «المجالات الشرعية والقانونية والاقتصادية» ونشر ثقافته في المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة: من منطلق رؤية مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة في أن يكون مركزاً رائداً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال الدراسات والتدريب والاستشارات والبحوث، وتحقيقاً لأهدافه في تطوير البحث العلمي في مختلف ميادين الصناعة المالية الإسلامية، والسعي نحو الابتكار والتطوير في الخدمات المصرفية الإسلامية، فإن المركز يطلق هذه الجائزة لتكون القوة الجاذبة للباحثين الجادين الساعين نحو النهوض بمبادئ وقيم الاقتصاد الإسلامي، ودراسة الاحتياجات الحقيقية لبناء اقتصاد متين يحقق التنمية المستدامة للدولة والأفراد.