الأسهم الأميركية تفقد تريليون دولار في 4 أيام فقط

المصدر: دبي - سيد صالح

فقدت الأسهم الأميركية تريليون دولار من قيمتها الإجمالية في 4 أيام فقط، في أسوأ خسارة أسبوعية منذ فترة طويلة، وذلك في ظل حالة قلق تسود الأسواق من تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة، فضلاً عن القلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب تقرير نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، لم ينج أحد تقريباً من مذبحة ديسمبر للأسهم الأميركية التي طالت غالبية الشركات. فعلى سبيل المثال، فقد مؤشر «راسل 3000» لأكبر 3000 شركة أميركية مدرجة في بورصات الأسهم 4.9% في تعاملات أول من أمس «الجمعة». وفي ما يخص شركات التقنية، بلغت خسائر أسهم «أبل» 45 مليار دولار، بما يعادل 5.4% من قيمتها، فيما خسرت أسهم «أمازون» 24 مليار دولار، أي 3% من قيمتها. وقال إيرني سيسيليا، رئيس قسم الاستثمار لدى مؤسسة «برين مور تراست» الأميركية للخدمات المصرفية: «ما تفعله السوق حالياً هو إعادة تسعير الأسهم، وخاصة تلك التي كانت تبلِي بلاءً حسناً، وذلك لتتفق أسعارها الجديدة مع معدل نمو أقل».

وأضاف: «حينما تمر بحركة تصحيح للأسهم أو حالة انخفاض في قيمتها، ينتابك شعور بأن هذه الحالة لم تحدث من قبل، أو أنها لن تنتهي».