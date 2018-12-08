«البتكوين» تفقد 11 % من قيمتها أمام الدولار في يوم واحد

المصدر: دبي - سيد صالح

واصلت العملات الافتراضية بقيادة «البتكوين» أمس رحلة انهيارها التي بدأت الشهر الماضي، حيث شهدت الأسواق فقدان «البتكوين» أكثر من 11% من قيمتها في مواجهة الدولار الأميركي وفي غضون يوم واحد، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية، فيما أفاد موقع «بزنس انسايدر» البريطاني بأن تراجع «البتكوين» الحالي هو الأسوأ لها منذ 15 شهراً. وأفادت «سي إن بي سي» نقلاً عن بيانات صادرة من موقع «كوين ديسك» الشبكي المتخصص في شؤون العملات المشفرة بأن قيمة «البتكوين» قد بلغت في أسواق آسيا حتى بعد ظهر أمس 3,367.50 دولار، لتفقد بذلك 11.32% من قيمتها في يوم واحد.

ولم يكن حال «الريبل»، والمعروفة أيضاً باسم «إكس آر بي»، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة بعد «البتكوين» من حيث القيمة السوقية، بأفضل حيث فقدت هي الأخرى في يوم واحد 10.16% من قيمتها. وأما العملة الثالثة من حيث القيمة، «الإيثر»، فكان حالها أسوأ كثيراً من حال سابقتيها، حيث فقدت أمس 15.56% من قيمتها.

وصرح زينون كابرون، مدير شركة «كابرونازيا» لاستشارات التقنيات المالية في سنغافورة، قائلاً: «تمر سوق العملات المشفرة بحالة هبوط عامة تبدو منقادة بمشاعر سلبية عامة تجاه تلك العملات».

وأضاف: «تتأثر هذه السوق إلى حد بعيد بحركة التجزئة. وبالتالي، فهي تقع تحت رحمة مشاعر المتعاملين، الأمر الذي يسبب تأرجحاً ضخماً».

وتابع: «من دون أي محركات إيجابية في المستقبل القريب، فسيستمر هذا الوضع خلال 2019 أيضاً».