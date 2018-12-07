خالد عبد المجيد مديراً رئيسياً للمحافظ الاستثمارية لصندوق «المال للاستثمار»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «المال كابيتال» التابعة لشركة دبي للاستثمار وهي مؤسسة استثمارية متنوعة مرخصة من قبل البنك المركزي تعيين خالد عبد المجيد مديراً رئيسياً جديداً للمحافظ الاستثمارية لصندوق «المال للاستثمار» لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عبد المجيد هو مؤسس «مينا كابيتال» لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من لندن مقراً حيث تركز أعمالها على المنطقة وبتعيينه في المنصب الجديد تبدي «المال كابيتال» كفاءة أكبر في إدارة صندوق «مينا أدميرال» الذي أطلقته مارس 2006.وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«المال كابيتال»: «نتطلع إلى تحقيق نمو أكبر في اللمنطقة خلال السنوات القادمة ولدعم هذا النمو، استقبلنا ضمن فريقنا مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى لضمان تنفيذ خططنا على أكمل وجه.