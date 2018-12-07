«دبي للسلع» تستهدف توسيع حضورها في أسواق جديدة خلال 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أنه مع اقترابنا من عام 2019، سوف نواصل البناء على هذا النجاح من خلال توسيع حضورنا ليشمل المزيد من الأسواق، على أن تبقى تنمية محفظة منتجاتنا في مقدّمة أولوياتنا.

وحصدت بورصة دبي للذهب والسلع جائزة «أفضل بورصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام» ضمن جوائز «إف أو دبليو جلوبال إنفستور» للأسواق المالية لعام 2018 المقامة في لندن في إنجاز هو الأول من نوعه للبورصة.

وتم اختيار بورصة دبي للذهب والسلع بعد عملية تقييم دقيقة شملت مجموعة من المرشحين الدوليين، وذلك استناداً إلى ابتكاراتها في صناعة المشتقات المالية والتي شملت إطلاق منتجات وخدمات جديدة وإجراء تحديثات تقنية على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: نحن فخورون بالفوز بهذه الجائزة المرموقة وبالاعتراف بأدائنا القوي خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأنا ممتن للجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء منصتنا وزملاؤنا وشركاؤنا يوماً بعد يوم وسعيهم المستمر لتحقيق التميز في صناعة المشتقات. وتعدّ الجائزة دليلاً على التزام بورصة دبي للذهب والسلع بمواصلة الابتكار والتميز بما يعود بالنفع على المتداولين والمستثمرين في منصتنا.

تسريع القدرات

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد قامت في وقت سابق من هذا العام بتحديث حلول التداول والمقاصة من شركة سينوبر وترقيتها إلى أحدث إصدار من منصة TRADExpress. وهدفت عملية التحديث إلى تعزيز قدرات تطوير الأعمال إلى مستويات جديدة والاستفادة من بروتوكول أفضل لبيانات التداول والسوق بما يؤدي إلى تحسين استخدام النطاق التردّدي. كما أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة والعالم والذي لقي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين في دول التعاون والعالم.