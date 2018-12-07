«منصة ذكية» للدفع الإلكتروني في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

أطلقت دائرة المالية في رأس الخيمة، أمس، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة اس تي اس المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني منصة الدفع الالكتروني RAK SmartPay في رأس الخيمة.

وأوضح يوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة أن الشراكة تخدم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارة ورؤيتها بحلول 2030، لاسيما في إطار تبني رؤية واضحة لدائرة المالية باعتماد منصة ابتكارية في مجال إدارة المال العام والتي تعتمد على التقنية الإلكترونية والذكية بشكل أساسي لتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن نحو 1063 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية محلية لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تشمل 48 جهة حكومية.

وتوقّع أن تساهم المنصة الإلكترونية الجديدة في زيادة الإيرادات الحكومية من 15% إلى 30% مع تطبيق خدمات النظام الإلكتروني الموحد.

وأكد المهندس أحمد بن سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن الشراكة الاستراتيجية مع كل من دائرة المالية وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة اس تي اس المتخصصة STS PayOne يعزز رؤية الهيئة في الريادة في تقديم الخدمات الذكية والحلول الحكومية الإلكترونية المتكاملة لتحسين جودة الحياة والقدرة التنافسية لعملية التحول الذكي في الإمارة.

الجهة الرسمية

وأوضح بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك حالياً في إطار زيادة مستوى التعاون مع كافة الدوائر والجهات الرسمية في حكومة رأس الخيمة، بهدف تعزيز استخدام حلول الدفع الإلكتروني المريح والآمن بما يخدم متطلبات ومصلحة كل من المواطن والمقيم في رأس الخيمة.

وأوضح المهندس جانتي عبدالله، مدير عام شركة اس تي اس المتخصصة STS PayOne، إن منظومة البوابة الذكية تمكن الجهات المستفيدة من مراقبة وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات والتنبؤ بها.