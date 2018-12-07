الإمارات تؤكد الالتزام بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والضريبة

المصدر: Ⅶ بروكسل - البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في بروكسل، بلجيكا، بحضور محمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة والوفد المرافق بهدف التأكيد على التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الشفافية والضريبة.

وخلال الاجتماع، أشاد معالي عبيد بن حميد الطاير، بمواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي؛ تأكيداً على التزام الدولة بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة القادمة.

تقييم المسار

وقال معاليه: «حققت الإمارات العديد من الإنجازات في مجالات الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، وخير دليل على ذلك حصول الدولة على نتيجة (ممتثل بشكل كبير) في تقييم المسار السريع الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، كما انضمت الدولة أيضاً إلى الإطار الشامل الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والتزمت بتنفيذ معايير الحد الأدنى، التي تشمل كلاً من معايير مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، سوء استخدام المعاهدات الضريبية، إعداد التقارير الضريبية على أساس كل دولة على حدة، ومعيار حل المنازعات».

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون المالية: «قامت الدولة أيضاً بنشر قانون المصرف المركزي وقانون غسل الأموال الجديدين، ونحن نسعى لأن نحقق مزيداً من التقدم في هذا المجال؛ لذا قامت الدولة بتوقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف (MLI) في يونيو 2018 لتطبيق المقاييس الخاصة باتفاقيات الضرائب لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة.

وفيما يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات، قامت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA)، كما التزمت الدولة أيضاً بمعيار الإفصاح المشترك (CRS) وتمت أول عملية للتبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2018، تماشياً مع الجدول الزمني الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية وأقرته مجموعة العشرين.

وأشاد بيير موسكوفيتشي خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الشفافية الضريبية والضرائب العادلة.