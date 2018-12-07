تباين إغلاقات الأسهم المحلية في ختام أسبوع متقلّب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس بعد نهاية أسبوع متقلب في ظل سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين خصوصاً في ظل ضعف أسعار النفط واضطراب البورصات العالمية تحت ضغط القلق بشأن أسواق السندات الأميركية التي بعثت بمؤشرات على ركود في الاقتصاد العالمي إلى جانب استمرار صدى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأغلق سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.96% أو ما يعادل 46.3 نقطة بعدما نجح في تعويض جميع خسائره الصباحية ليصل إلى مستوى 4876.68 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقاري، فيما فقد سوق دبي نحو 51.8 نقطة أو ما نسبته 1.97% ليغلق عند 2580.27 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2013 أي ما يعادل 5 سنوات، بضغط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا ارتفاع الخدمات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 646.5 مليون درهم موزعة بواقع 411.25 مليوناً في أبوظبي و183.7 مليوناً في دبي، وجرى تداول 396.07 مليون سهم منها 183.7 مليوناً في أبوظبي و212.28 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 5859 صفقة.

البنوك

وجاء ارتفاع سوق العاصمة مع صعود قطاع البنوك بنسبة 1.78% نتيجة مكاسب «أبوظبي الأول» بنحو 2.47% و«أبوظبي التجاري» 1.12%، كما صعد قطاع العقار بنسبة 0.6% بدعم ارتفاع «الدار» 1.28% رغم تراجع «إشراق» و«منازل» و«رأس الخيمة العقارية» بنحو 3.77% و0.52% و0.39% على التوالي.

كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 1.38% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.22% و«دانة غاز» 1.09% و«طاقة» 1%، فيما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.82% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وواصل سهم «أبوظبي الأول» هيمنته على النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 38.1 مليون درهم، تلاه سهم «واحة الزاوية» بسيولة 24.98 مليون درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بقيمة 19.8 مليون درهم. وجاء سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» في صدارة الأسهم الرابحة مع صعوده بنحو 3.2% إلى 4.19 دراهم، فيما كان سهم «إشراق» الأكثر هبوطاً بنسبة 3.77% إلى 0.51 درهم.

العقار

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع العقار بنسبة 3.86% مع انخفاض «إعمار» 4.28% و«أرابتك» 3.52% و«إعمار مولز» 3.41% و«الاتحاد العقارية» 9.9% و«إعمار للتطوير» 2.27% و«داماك» 2.8% و«ديار» 0.26%. كما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.61% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.33% واستقرار «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 5.4% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 6.82% و«سوق دبي المالي» 3.2% رغم صعود «شعاع كابيتال» 3.05%. وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.27% مع هبوط «الخليج للملاحة» 3.8% و«أرامكس» 0.48%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 56.6 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة 37.8 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 34.6 مليون درهم، وحل في صدارة الأسهم الرابحة «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» بنسبة 5.8% إلى 0.52 درهم، فيما كان سهم «دار التكافل» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.94% إلى 0.45 درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.37% أو ما يعادل 11.38 نقطة ليغلق عند 3077 نقطة بعد التداول على 177.13 ألف سهم بقيمة 2.23 مليون دولار من خلال 92 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 2070 عقداً بقيمة 524.82 ألف درهم من خلال 10 عمليات، حيث ارتفعت عقود «أبوظبي الأول» بنسبة 2.46% و«الدار» 1.28%، فيما هبطت عقود «سوق دبي المالي» 3.2% و«دبي الإسلامي» 1.33%.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب تعاملهم في الأوراق المالية ولم يتمكنوا من تسويته ودياً مع شركة الوساطة.

إفصاحات

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