«سوق أبوظبي» يسجّل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مايو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكبر وتيرة أسبوعية في 6 أشهر ونصف الشهر خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط بسبب عطلة «اليوم الوطني». وزاد المؤشر 2.2% أو ما يعادل 106 نقاط، وهي أكبر مكاسب منذ 25 مايو الماضي، ليغلق عند 4876.68 نقطة.

عزز صعود السوق ارتفاع قطاع البنوك 3.02% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.8% و«أبوظبي التجاري» 1.1% و«الإتحاد الوطني» 1.09%، كما زاد قطاع الطاقة 0.96% بعد ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.09% و«طاقة» 3.59%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بـ 245.27 مليون درهم، بينما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بـ 245.27 مليون درهم، منها مليونا درهم للعرب، و77.64 مليوناً للخليجيين، و165.57 مليوناً للمواطنين.