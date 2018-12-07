معهد المحاسبين القانونيين يكرّم أفضل المتخصصين في المحاسبة والتمويل بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

كرم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أفضل الكفاءات في المحاسبة والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط خلال حفله السنوي «جوائز التميز في المحاسبة والتمويل بالشرق الأوسط» والذي أقيم في فور سيزونز دبي.

وسلّط حفل الجوائز الضوء على أهم الإنجازات ويكرّم الأفراد والشركات الذين ساهموا في تطوير مهنة المحاسبة والتمويل ضمن مجالاتهم.

وحضر الحفل الخاص نخبة من المهنيين المتخصصين من الشرق الأوسط، وتخلله كلمة رئيسية ألقاها فرانك غاردنر، الصحافي البريطاني ومراسل الشؤون الأمنية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتضمنت قائمة الفائزين بجوائز حفل التكريم لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW الشرق الأوسط 2018 كل من معالي عبد الله محمد سعيد الغباش، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عن فئة أفضل مساهمة استثنائية من الأفراد لتطوير المهنة وعبد العزيز الفريح، مستشار وزارة المالية السعودي عن جائزة تطوير المهنة في القطاع العام، ولمى غزاوي، رئيسة المجموعة المالية في البنك الأهلي التجاري، عن جائزة تطوير المهنة في مجالات الأعمال، وجمال فخرو، الشريك الإداري في KPMG البحرين، عن جائزة المعهد لتطوير المهنة على مستوى الممارسة العملية