مؤتمر «ماز» يناقش دور التمويل في بيئة الأعمال سريعة التغير

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

عقدت شركة (ماز للمحاسبة القانونية)، مؤتمرها السنوي الخامس بمشاركة عدد من أهم صُنَّاع القرار وقادة الفكر في القطاع المالي والمحاسبي في منصةٍ مشتركة لتبادل الرؤى والأفكار ودراسة دور القطاع ضمن بيئة الأعمال سريعة التغير وعقدت دورة هذا العام من المؤتمر الذي تحول بعد 5 سنوات من إطلاقه إلى واحد من أهم فعاليات القطاع في المنطقة في دبي. ووفر المؤتمر فرصةً فريدة للمتخصصين للحصول على رؤى بنّاءة لأحدث توجهات السوق ومناقشة القضايا الملحة ومشاركة الخبرات والمعلومات لبناء شبكة اتصالاتٍ أكثر قوة.

وتضمنت دورة هذا العام من المؤتمر باقة موسعة من الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع متنوعة حول أبرز التطورات في مجالي التمويل والمحاسبة.

تحولات كبرى

وقال غضنفر جعفري، مدير تنمية الأنشطة التجارية في (ماز): «يعد كل من التمويل والمحاسبة عنصرين رئيسيين في مشهد الأعمال في عالم اليوم، خصوصاً مع التحولات الكبرى التي نشهدها والثورة الرقمية التي تترك أثرها على جميع المجالات». وتابع جعفري: «من هنا تبرز أهمية وجود منصةٍ مشتركة تجمع قادة القطاع والأخصائيين لتبادل المعارف والخبرات، وهذا بالضبط ما ينشد المؤتمر السنوي لشركة ماز القيام به.

وسلّط المتحدثون هذا العام الضوء على بعض أهم جوانب القطاع، كالأمن السيبراني والمستجدات الأخيرة في إدارة التمويل».