ضغوط بيعية تهبط بالأسهم المحلية جراء تراجع النفط

المصدر: Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بأكثر من 1.3% في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لضغوط بيعيه مع تضرر معنويات المستثمرين جراء تراجعات أسعار النفط وانخفاض البورصات العالمية وهو ما ألقى بظلال سلبية على الأسهم، حيث لم يرتفع سوى 8 فقط.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 67.7 نقطة ليغلق عند 4830.38 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقارات والاتصالات والطاقة، فيما فقد سوق دبي نحو 43.7 نقطة أو ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2632.15 نقطة متأثراً بهبوط أسهم العقار والنقل والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 342.1 مليون درهم موزعة بواقع 185.2 مليوناً في دبي و156.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 209.2 ملايين سهم منها 172.7 مليوناً في دبي و36.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4702 صفقة.

وقال وسطاء بالسوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن هبوط الأسواق أمس جاء تحت وطأة الخسائر الحادة التي تكبدتها البورصات العالمية وفي مقدمتها وول ستريت الأميركية بعد انخفاضها أكثر من 3% أول من أمس الثلاثاء بسبب مخاوف تجارية واقتصادية، فضلاً عن تراجع أسعار النفط مدفوعة بتخمة في المخزونات الأميركية.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.84% بضغط تراجع سهم «أبوظبي الأول» 2.27% و«أبوظبي التجاري» 1.72% و«الاتحاد الوطني» 1.06%، وزاد وتيرة الهبوط انخفاض قطاع العقارات بنسبة 2.16% نتيجة تراجع «الدار» 2.5% و«إشراق» 3.11% و«منازل» 3.3%.

وهبط قطاع الاتصالات بنحو 0.81% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 3.4% و«دانة غاز» 0.54% في مقابل استقرار «طاقة».

وواصل سهم «أبوظبي الأول» هيمنته على النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 65.4 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 32.9 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 21.37 مليون درهم.

ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدرها «الواحة كابيتال» بنسبة 6.06% و«رأس الخيمة العقارية» 2.2% و«العالمية القابضة» 1.83%، فيما جاء سهم «القدرة القابضة» في مقدمة الأسهم المتراجعة بانخفاض قدره 10%.

العقار

وانخفض سوق دبي بضغط هبوط أسهم العقار بنسبة 3.12% مع تراجع «إعمار» 3.06% و«أرابتك» 4.33% و«إعمار للتطوير» 1.62% و«إعمار مولز» 2.22% و«الاتحاد العقارية» 6.36% و«داماك» 4.3%.

كما نزل قطاع البنوك بنسبة 1.17% نتيجة انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.17% و«دبي الإسلامي» 0.38%، كما هبط قطاع النقل بنحو 1.44% بضغط تراجع سهم «الخليج للملاحة» 2.78% و«العربية للطيران» 1.78% و«أرامكس» 0.94%.

بينما في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة بلغت 0.53% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» بنحو 2.33% في أعقاب خسائر حادة بالجلسات السابقة، فيما تراجع سهم «شعاع كابيتال» 6.77% و«سوق دبي المالي» 2.89%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي بسيولة وصلت إلى 32.9 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» مستقطباً نحو 29.3 مليون درهم، ثم سهم «أرامكس» بتداولات بقيمة 21.6 مليون درهم.

ولم يرتفع سوى 5 أسهم فقط تصدرها «غلفا للمياه» مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 15% ليغلق عند 7.36 دراهم، ثم «المصرف الخليجي التجاري» بنحو 4.05% ليصل إلى 0.77 درهم، فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة «أملاك للتمويل» بانخفاض قدره 8.9% إلى 0.34 درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.75% إلى 3089.22 نقطة بعد التداول على 336 ألف سهم بقيمة 4.14 ملايين دولار من خلال 272 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 920 عقداً بقيمة 308.7 آلاف درهم من خلال 7 عمليات، حيث ارتفعت عقود «دبي للاستثمار» 2.3%، بينما تراجعت عقود «داماك» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» بنحو 4.3% و2.5% و2.3% و0.4% على التوالي.

الأجانب

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 25.7 مليون درهم، منها 16.9 مليوناً للخليجيين، و8.78 ملايين للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 25.7 مليون درهم، توزعت بواقع 6.65 ملايين للعرب، و19 مليوناً للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم «أبوظبي الأول» و«إشراق» و«الاتحاد العقارية» و«سوق دبي المالي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الواحة كابيتال» و«مصرف عجمان» و«إعمار مولز» و«الدار» و«إعمار العقارية».

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 10.3 ملايين في أبوظبي، و4.58 ملايين في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 15 مليون درهم، موزعة بواقع 10.3 ملايين في أبوظبي، و4.58 ملايين في دبي.

رخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل هيئة الأوراق المالية في مجال إدارة الاستثمار.

Ⅶ إفصاحات

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة شركة دار التكافل، الأحد المقبل، لمناقشة ميزانية 2019 وما يستجد من أعمال.

Ⅶ تحدد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات، الاثنين المقبل، لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

Ⅶ استقال سيف راشد حمرعين وفيصل يونس علي من عضوية مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية من تاريخه.

Ⅶ أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، بيع حصة في أحد استثماراتها المصنفة ضمن موجودات مالية بالقيمة العادية من خلال الدخل الشامل الآخر بقيمة 2.65 مليون دينار كويتي، ما يترتب زيادة في الأرباح بمبلغ 2.46 مليون، لتصل إلى 7.07 ملايين دينار.