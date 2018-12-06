13 مواطناً في برنامج تدريب موظّفي الإدارة لبنك الفجيرة الوطني

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

استقبل بنك الفجيرة الوطني الدفعة التاسعة من المشاركين في برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي، الذي تضمّن 13 مشاركاً من مواطني الدولة. وينطلق البرنامج التدريبي في ديسمبر ليوفر فرصاً تدريبيةً وإرشاديةً للمواطنين الساعين إلى بدء مسيرتهم المهنية بنجاح في القطاع المصرفي. كما احتفل البنك بتخريج 8 مواطنين من المشاركين في الدفعة الأخيرة.

مساهمة

وقالت وطفة عبد الكريم، مديرة التوطين في إدارة الموارد البشرية ببنك الفجيرة الوطني: «نفخر بالمساهمة في دفع عجلة التوطين في القطاع المصرفي، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الإماراتيين في القطاع الاقتصادي، لا سيما الخدمات المالية والمصرفية».

وهنأت وطفة عبد الكريم جميع الخريجين من الدفعة الثامنة، وشجّعتهم على تطبيق المعرفة التي اكتسبوها ليصبحوا متمكّنين في وظائفهم، وأضافت: «نتطلع للعمل مع الدفعة الجديدة من المشاركين ومنحهم الكفاءات اللازمة لينضموا إلى سوق العمل بعد عام من الآن. كما يلتزم بنك الفجيرة الوطني بدعم تنمية الإماراتيين الشباب، وإعطائهم الخبرة اللازمة والتدريب العملي».

وينظم البنك هذا البرنامج على مدى 12 شهراً وعلى أساس سنوي؛ بهدف تهيئة الجيل الجديد من المواطنين لتولي أدوار ريادية في القطاع، ويقدم للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة حول العمل في القطاع المصرفي مع برنامج توجيهي لمدة شهر، إضافة إلى تدريب نظري وعملي، فضلاً عن جانب توجيهي من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

مبادرة

وتهدف هذه المبادرة السنوية إلى تعزيز دور المواطنين في القطاع المصرفي في الدولة، وتمكن البنك من الحفاظ على موقعه الريادي في القطاع، حيث يستمر في دعم استراتيجية التوطين مع تحقيق النقاط المطلوبة بحسب إيعاز المصرف المركزي.

ويعتبر بنك الفجيرة الوطني الوجهة المفضلة للمواهب الإماراتية، حيث توجت جهوده مؤخراً بمجموعة من الجوائز الرائدة، ومنها في منتدى رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، وجوائز تجربة الموظف في الخليج العربي.