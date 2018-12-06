موديز: تحسّن مناخ عمل البنوك الخليجية وقوة رأسمالها

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

قالت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، إن التوقعات المستقرة لمستقبل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تعكس تحسن الظروف التي تعمل بها وتحسن قوة رأسمالها.

وأضافت الوكالة العالمية، إن المصارف الخليجية ستشهد نمواً في الاقتراض خلال العام المقبل، مستفيدة من تحسن أسعار النفط الذي يدعم ارتفاع الائتمان الحكومي. وقالت موديز في تقرير لها بعنوان «مستقبل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019»، إن الإنفاق الحكومي يدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز نمو القطاع الخاص، ويزيد التوجه للاقتراض.

وتوقعت استمرار مرونة البنوك في الإمارات والسعودية والكويت، مع بعض الضغوط على بنوك عمان والبحرين، حيث يظل سعر النفط أقل من السعر المتوازن مع ميزانياتها. وتوقع التقرير نمو الإقراض في السعودية بالعام المقبل بنسبة 4 %، ويتراوح بين 6 و7 % في دول الكويت وعمان والبحرين، وحسب التقرير، يتركز نمو الإقراض في قطاعات التشييد والبناء والعقارات.

وقال نيتيش بوجنجوار الا كبير خبراء الائتمان في الوكالة العالمية، إن أسعار النفط الحالية سوف تحفز رفع الإنفاق الحكومي، مما سيعزز استقرار الأداء المالي للبنوك.