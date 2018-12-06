تعاون سلطة دبي للخدمات المالية ومصرف نيغارا ماليزيا

المصدر: دبي - البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، مذكرة تفاهم مع مصرف نيغارا، وهو المصرف المركزي في ماليزيا، وذلك بهدف التعاون في شؤون ترخيص ورقابة المصارف وشركات التأمين العاملة في أسواق كل منهما.

ووقع مذكرة التفاهم كل من برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية ونائب محافظ مصرف نيغارا ماليزيا، تشيو تشنغ ليان، على هامش المؤتمر الدولي للمشرفين المصرفيين في أبوظبي 2018 الذي ينظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال برايان ستايروولت: تتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع مصرف نيغارا ماليزيا، وبشكل خاص في مجال التمويل الإسلامي. وكانت قد قامت السلطة في السابق بإبرام مذكرة تفاهم مع مصرف نيغارا ماليزيا في مارس من عام 2007 بهدف تطوير أسواق التمويل الإسلامي دوليًا، وذلك من منطلق التزام ماليزيا وإمارة دبي في مجال التمويل الإسلامي، فضلاً عن دورهما البارز فيه.

ومن المتوقع أن تشهد الاتفاقية على تواجد لمؤسسات ماليزية، بما فيها مؤسسات تقدم خدمات التمويل الإسلامي في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تضفي الطابع الرسمي على الترتيبات الخاصة بالتعاون التنظيمي.