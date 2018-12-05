الأسهم تنتفض وتربح 14 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت تداولات أسواق الأسهم المحلية، أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 14 مليار درهم مع تدفق سيولة مليارية من الأجانب والمؤسسات استهدفت في الأساس الأسهم القيادية خصوصاً «بنك أبوظبي الأول»، بعد زيادة وزنه على مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة إلى المثلين.

وربح سوق أبوظبي 2.68%، محققاً أكبر وتيرة مكاسب يومية في عامين ونصف العام، ليغلق عند 4898 نقطة، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.27% إلى 2675 نقطة، ووصلت السيولة في السوقين إلى نحو 1.1 مليار درهم بعد تداول 243.8 مليون سهم من خلال 6349 صفقة.

واستحوذ سهم «أبوظبي الأول» على نحو 77% من سيولة سوق أبوظبي بعدما استقطب سيولة بنحو 678.5 مليون درهم مع استمرار تنفيذ صفقات مليونية على السهم منذ نهاية الشهر الماضي.

وفي دبي، ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 1.78% و«دبي الإسلامي» 0.57% و«الإمارات دبي الوطني» 0.22.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق شهدت تدفقات كبيرة من قبل الأجانب والمؤسسات مع عودتها لتكوين مراكز مالية جديدة في الأسواق المحلية في ظل مساعيها لاقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية جاذبة ومغرية، وهو ما عزز مستويات السيولة في الأسواق، ودفع المؤشرات للصعود نحو مستويات قياسية، خصوصاً في سوق أبوظبي.