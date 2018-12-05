«أبوظبي التجاري» يطلق باقة خدمات «إماراتي» حصرياً للمواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

طرح بنك أبوظبي التجاري، مؤخراً مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات تحت اسم «إماراتي». وانطلاقًا من التزامه الراسخ تجاه المجتمع الإماراتي وأجيال شباب المستقبل على وجه الخصوص، أطلق البنك باقة «إماراتي» ترجمةً حقيقيةً لقيمهم وطموحاتهم ومتطلباتهم المالية.

تقدم «إماراتي» للعملاء من مواطني الدولة تجربة مصرفية متكاملة تتناسب مع أسلوب حياة أبناء الوطن وتوفر لهم العديد من المزايا ومنها أولوية إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الفروع، ومسؤول علاقات مصرفية مخصص لخدمة العميل، وخدمة صف السيارات، ومركز اتصال خاص على مدار الساعة طوال الأسبوع، علاوة على توفير العديد من الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية ورسوم مخفضة.

كما تتيح «إماراتي» للعملاء من المواطنين فرصة الاستفادة من نقاط مكافآت تاتش بوينتس من بنك أبوظبي التجاري وهو برنامج الولاء الفريد من نوعه والحائز جوائز دولية مرموقة، حيث يمكن للعميل استبدال نقاط تاتش بوينتس لدى العديد من المتاجر في الدولة.

وقال حسن سجواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية لمواطني دولة الإمارات في بنك أبوظبي التجاري: «ككل إماراتي تملؤه العزة والطموح وحب الوطن، تُعد القيم الأصيلة هي مصدر نجاحنا المستمر. ولدعم عملائنا في تحقيق طموحاتهم، صمّمنا إماراتي من بنك أبوظبي التجاري لتلبية متطلباتهم الماليّة من خلال تقديم منتجات مالية وخدمات مصرفية حصرية، حيث لاقت صدى واسعاً من أبناء الوطن الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة الجديدة من بنك أبوظبي التجاري التي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات».