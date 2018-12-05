منصة Liv. و«فيرينسي» الأسترالية توقعان اتفاقية لتقديم الخدمات المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

وقعت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والأسرع نمواً في دولة الإمارات، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «فيرينسي»، المزود العالمي للخدمات المبتكرة في مجال المدفوعات، تتيح للمنصة فرصة الاستفادة من قائمة الخدمات المبتكرة التي توفرها الشركة الأسترالية.

وتأتي الاتفاقية التي تمتد على مدار عدة سنوات لتتيح لبنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الحصول على خدمات المدفوعات المبتكرة القائمة على البيئة السحابية التي توفرها الشركة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات شركاء V+ للتكنولوجيا المالية لتقديم مجموعة من الخدمات التي تثري القيمة التي تقدمها Liv. لعملائها وبتكلفة في المتناول.

وتقدم منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv. التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني في مايو 2017 وتعمل فقط عبر الهواتف المتحركة، أول تجربة مصرفية تستند إلى أسلوب الحياة اليومية. وقد أصبحت المنصة التي تستهدف جيل الألفية واحدة من أسرع منصات الخدمات المصرفية نمواً في المنطقة في أعقاب استقطابها نحو 100 ألف عميل خلال العام الأول من إطلاقها.

وقال آرون أوليفير، المدير التجاري لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة «فيرينسي»: «ستحرص شركة فيرينسي على تعزيز قدرة منصة Liv. على تقديم خدماتها ومنتجاتها المدعومة بالابتكار عبر إطلاق عدة تقنيات دفع تعد الأولى من نوعها في العالم وتمكينها من توفير الخدمات المتميزة بسرعة لعملائها في دولة الإمارات.

وباستفادتها من خدمات فيرينسي، ستتمكن Liv. من مواصلة تصدرها لطليعة الخدمات المصرفية الرقمية بأقل تكلفة ممكنة عبر التحسين المستمر لقدراتها، وذلك بالاعتماد على روابط أكثر سهولة مع العديد من مزودي الخدمات».

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «نحرص على تسخير أحدث التقنيات للارتقاء بمعايير التجربة المصرفية التي نوفرها لعملائنا.

وباعتبارنا مصرفاً رقمياً حصرياً يلبي تطلعات الجيل المتمرس باستخدام التقنيات، نبحث باستمرار عن سبل مبتكرة نتفوق بها على اللاعبين التقليديين في القطاع المصرفي، ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا الجديدة مع فيرينسي التي ستتيح لنا إطلاق مزيد من الابتكارات».