الأسواق تربح 14 ملياراً وسط زخم شرائي للأجانب

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 14 مليار درهم في ختام تعاملات أمس في أولى تداولاته بعد نهاية عطلة «اليوم الوطني» وسط نشاط ملحوظ مع تخطي السيولة عتبة المليار درهم بدعم عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات. واستحوذ سهم «أبوظبي الأول» على نحو 77% من سيولة سوق العاصمة بعدما استقطب سيولة بنحو 678.5 مليون درهم مع استمرار تنفيذ صفقات مليونيه على السهم منذ نهاية الشهر الماضي.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.68% أو ما يعادل 128.07 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب في يوم واحد منذ عامين ونصف، ليغلق عند 4898.16 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة، فيما زاد سوق دبي بنسبة 0.27% أو ما يعادل 7.21 نقاط بعدما قلص جانب كبير من مكاسبه المبكرة ليصل إلى مستوى 2675.87 نقطة بدعم صعود أسهم العقار والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 1.11 مليار درهم، موزعة بواقع 882.15 مليوناً في أبوظبي و232.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 243.8 مليون سهم منها 101.6 مليون في أبوظبي و142.2 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 6349 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي مدفوعا بمكاسب قطاع البنوك بنسبة 3.12% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 3.68% و«أبوظبي التجاري» 3.82% و«الاتحاد الوطني» 2.2%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 3.37% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.84% مع ارتفاع سهم «طاقة» 2.56% و«أدنوك للتوزيع» 0.43% و«دانة غاز» 0.54%، بينما في المقابل هبط قطاع العقار بنسبة 0.13% نتيجة تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 1.96% و«منازل» 1.25% رغم صعود «إشراق» 0.37% واستقرار «الدار» دون تغيير.

واستحوذ سهم «أبوظبي الأول» على نحو 77% من سيولة سوق العاصمة بعدما استقطب سيولة بنحو 678.5 مليون درهم مع استمرار تنفيذ صفقات مليونيه على السهم منذ نهاية الشهر الماضي، حيث كانت أمس أول جلسة تداول للبنك بعد زيادة وزنه على مؤشر "ام.اس.سي.آي" للأسواق الناشئة إلى المثلين.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي بدعم صعود قطاع العقارات بنسبة 0.79% مع ارتفاع سهم «إعمار» 1.78% و«أرابتك» 3.48%، في مقابل تراجع «ديار» 2.5% و«الاتحاد» 0.9% و«داماك» 0.53% و«إعمار للتطوير» 0.4%.

وعزز قطاع البنوك من وتيرة مكاسب السوق مع ارتفاعه بنسبة 0.34% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.57% و0.22% على التوالي. بينما في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.97% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» بنسبة 4.44% على الرغم من صعود «شعاع كابيتال» 3.03% واستقرار «سوق دبي المالي» دون تغيير.

وتزعم سهم «إعمار العقارية» صدارة النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 70 مليون درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بتداولات بقيمة 35.4 مليوناً، ثم بنك دبي الإسلامي بسيولة 27.2 مليوناً. وكان سهم «الاثمار القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.3%، فيما كان «أملاك للتمويل» الأكثر تراجعاً بنحو 6.37%.

تداولات الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 215.4 مليون درهم موزعة بواقع 213.7 مليون درهم للأجانب و1.63 مليون درهم فقط للعرب، فيما اتجهت تداولات المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو التسييل بصافي استثمار 215.4 مليون درهم، منها 149.02 مليون درهم للمواطنين و66.3 مليون درهم للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم أبوظبي الأول ودبي الإسلامي وسوق دبي المالي وإعمار العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دبي للإستثمار وديار للتطوير ودي إكس بي ودانة غاز.

واتجهت المحافظ الإستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 26.35 مليون درهم، منها 14.37 مليوناً في أبوظبي، و40.7 مليوناً في دبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 26.35 مليون درهم، منها 14.37 مليوناً في أبوظبي، و40.7 مليوناً في دبي.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 2.55% إلى 3144.38 نقطة بعد التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دولار من خلال 365 صفقة. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على أكثر من 12 ألف عقد بقيمة 1.11 مليون درهم وارتفعت عقود «دي إكس بي» 5.09% و«أبوظبي الأول» 3.6% و«اتصالات» 3.3%، بينما تراجعت عقود «دبي للاستثمار» 4.5% واستقرت عقود «الدار» دون تغيير.

حقوق

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة ممارسة حقوقهم في الأسواق المالية وتشمل: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات وأداء الشركة، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، وكذلك الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.

إفصاحات

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