«إف إكس تي إم» تنظم ندوة في دبي حول استراتيجيات تحليل التداول

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة «إف إكس تي إم FXTM» ندوة استراتيجيات تحليل التداول في دبي بعد غد الجمعة لدعم المستثمرين في فهم اتجاهات وتقلبات الأسواق المالية، وتلبية احتياجاتهم في الحصول على التدريب في هذا المجال في إطار السعي المستمر للشركة لتعليم وتأهيل عملائها.

ويتحدث خلال الندوة حسين السيد، الخبير المعروف في الأسواق المالية، للمتداولين حول أكثر استراتيجيات التحليل الفني شعبية، مع التركيز على متوسطات التحرك وكيف يمكن للمتداولين استخدامها والاستفادة منها.

وقال السيد معقباً: «يعتبر التدريب أحد أهم القيم التي تحرص عليها شركة FXTM ويسعدني المشاركة في تنفيذها في المنطقة والتواصل مع محبي تعلم خلفيات الأسواق المالية لدعمهم في مشوارهم لتحقيق الأفضل في محافظهم الاستثمارية.»

ويعرض السيد أثناء الندوة خبرته في استراتيجيات التحليل الفني وسيعرف المتداولين عن أنماط متوسطات التحرك المختلفة وكيفية اختيار المتوسط المناسب، كما سيقدم أمثلة لاختيار متوسطات التحرك المناسبة الهادفة لتحديد الاتجاهات وتكوين نظام تداول يعمل على توليد إشارات شراء وبيع.