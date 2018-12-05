«ستاندرد تشارترد» و «ماستركارد» يطرحان بطاقة الائتمان بلاتينيوم X

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق بنك ستاندرد تشارترد بالتعاون مع ماستركارد أمس بطاقة الائتمان بلاتينيوم X لعملائه من جيل الألفية في الإمارات.

وتتميز هذه البطاقة، التي تجعل من ستاندرد تشارترد أول بنك يطرح خدمة استرداد النقود ضمن فئة محفظة الهواتف الذكية في الإمارات، بتصميمها الفريد واستهدافها لشريحة جيل الألفية المعروف ببراعته في استخدام التقنيات الرقمية وتعطشه لخدمات استرداد النقود، حيث توفر البطاقة ميزة استرداد النقود لما يصل إلى 10% من قيمة كافة أنواع الإنفاق خارج البلاد وعبر الإنترنت ومن خلال محفظة الهاتف الذكي، بما في ذلك المشتريات من متاجر آبل باي وسامسونغ باي وغوغل باي.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: «يأتي إطلاق بطاقتنا الائتمانية الجديدة بلاتينيوم X من ماستركارد منسجماً مع التزامنا هذا وسيضمن وفورات كبيرة في النفقات المعيشية لشريحة جيل الألفية التي لا تحظى بخدمات كافية».

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا شك أن تعاوننا مع بنك ستاندرد تشارترد جاء تجاوباً مع طلب هذه الفئة الهامة من المجتمع، وبفضل هذا التعاون المثمر، سنتمكن من تحقيق نمو كبير في عالم المدفوعات غير النقدية في المنطقة.

كما أننا نسخر قوة وفعالية مثل هذه الشراكات لنساهم في تطوير نظام رقمي قوي واتخاذ خطوات أخرى للارتقاء برؤيتنا نحو الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد».