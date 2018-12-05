«ريسوت للإسمنت» تسعى للاستحواذ على ARM الكينية

المصدر: مسقط - البيان

تستهدف شركة ريسوت للإسمنت أكبر شركة منتجة للإسمنت بسلطنة عمان الاستحواذ على شركة ARM لصناعة الإسمنت في كينيا ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في شرق ووسط إفريقيا.

وشركة ARM لصناعة الإسمنت والتي تعتبر المنتج الرئيسي للإسمنت في كينيا وأفريقيا بصورة عامة تعاني إدارتها من مديونية تبلغ أكثر من 140 مليون دولار حيث أبدت شركة ريسوت للإسمنت رغبتها للمسؤولين هناك في الاستحواذ على الشركة المعنية، وذلك وفقاً لتصريح صدر أمس.

تقدر قيمة الاستحواذ على الشركة بأكثر من 100 مليون دولار وسوف يدعم هذا الاستحواذ استكمال استراتيجية شركة ريسوت المعدلة لإنتاج الكلنكر في المناطق المجاورة للأسواق التي تمولها بشرق أفريقيا.