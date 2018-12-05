«أبوظبي العالمي» يستكمل المرحلة الأولى من آلية «اعرف عميلك»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن نجاح استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية «اعرف عميلك»، وإصدار سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي» تقريراً شاملاً يلخص نطاق ومتطلبات المشروع، وأبرز المكتسبات والفوائد التي تعود بالنفع على القطاع المالي في الدولة.

وكان المشروع قد انطلق في مارس الماضي بالتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات تضم: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، والأنصاري للصرافة، والفردان للصرافة، ومجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وذلك بهدف تطوير نموذج اختباري أولي لتحديد الإطار الحاكم والمتطلبات الوظيفية للمشروع الجديد، واختبار العمليات التشغيلية والتقنيات المستخدمة بما يشمل تقنية «الدفاتر المحاسبية الموزعة» ومنصة التعاملات الرقمية «البلوك تشين» بما يضمن عمل المشروع بشكل شمولي ومستدام.

منصات

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: أسهم استخدام التقنيات الحديثة مثل منصات «البلوك تشين» في تمكين وتعزيز قدرة الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية «اعرف عميلك» على تحقيق فوائد ملموسة تنعكس إيجابياً على عمل المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

وتعمل الآلية الجديدة على تحسين إجراءات عملية «اعرف عميلك»، وتقليص النفقات وتعزيز الشمول المالي المدعوم باستخدام معايير موحدة في القطاع المالي«.

من جانبه، قال عمير حميد، شريك الخدمات المالية في شركة»كي بي إم جي«: من المشجع للغاية رؤية مبادرة سوق أبوظبي العالمي المميزة تجمع مؤسسات القطاعين العام والخاص معاً للتعاون المشترك وتعزيز مسيرة الابتكار في دولة الإمارات. وتتماشى مثل هذه الجهود المشتركة للتعاون مع رؤية الدولة لتطوير التكنولوجيا المالية ودفع عجلة التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات.

تسهيل

وتواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي العمل على تطوير المرحلة الثانية من المشروع بعد استكمال المرحلة الأولى بنجاح، حيث تهدف المرحلة الثانية لتسهيل حصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية.

وترحب سلطة الخدمات المالية بكافة الملاحظات والمشاركات من مؤسسات القطاع المالي للمساهمة في تطوير وإنجاح المرحلة الجديدة من المشروع.

يذكر أن تطوير الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية»اعرف عميلك" وما يرتبط بها من ممارسات شكلت أحد محاور نقاش اجتماع الهيئات التنظيمية الإقليمية ضمن فعالية قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية التي نظمها سوق أبوظبي العالمي في سبتمبر الماضي بمشاركة العديد من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية المعنية مثل المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومصرف البحرين المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وهيئة أسواق المال الكويتية، وهيئة السوق المالية السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودية.

أبرز مميزات وفوائد المشروع

تمكين المشاركين في تطوير المشروع من مشاركة والتأكد من صحة وثائق عملية «اعرف عميلك»، والتحديثات التي تطرأ على بيانات العملاء ضمن النموذج الأولي، وفي بيئة آمنة ومدعومة بتقنية منصة التعاملات الإلكترونية «البلوك تشين».

تقديم نموذج تجاري يعمل وفق رسوم حوافز تقدم للمساهمين بالبيانات. وتشارك رسوم النجاح مع مشغل أداة «اعرف عميلك»، وطلب رسوم على المستفيدين من البيانات، بما يعزز استدامة وجدوى النموذج التشغيلي للمشروع.