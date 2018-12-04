أصول 18 بنكاً وطنياً تلامس 2.5 تريليون

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

اقتربت أصول البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية من حاجز 2 تريليون و500 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في مؤشر على تنامي قوة البنوك وقدرتها على تعزيز حجم وجودة أصولها.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، ارتفعت أصول 18 بنكاً مدرجاً إلى 2 تريليون 464 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بنحو 2 تريليون و334 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني إضافة البنوك أصولاً جديدة بقيمة 130 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018.

وتمثل أصول البنوك الوطنية المدرجة نحو 86.8% من إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة والبالغة 2 تريليون و838.2 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي.

وحل بنك أبوظبي الأول في الصدارة بأصول تخطت 732 مليار درهم بنمو قدره 9.45%، فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بأصول 492.6 ملياراً بارتفاع 4.7%، وحل بنك أبوظبي التجاري ثالثاً بأصول بلغت 273.4 ملياراً بارتفاع 3.2%.

وفي المركز الرابع جاء بنك دبي الإسلامي بأصول تجاوزت 222.7 ملياراً بنمو قدره 7.45%، وخامساً بنك المشرق بأصول 137.4 ملياراً بزيادة 9.8%، وسادساً مصرف أبوظبي الإسلامي بارتفاع 0.8% إلى 124.3 ملياراً.

ووصلت أصول بنك الاتحاد الوطني إلى 104.9 مليارات محتلاً المرتبة السابعة، ثم «دبي التجاري» في المركز الثامن بأصول 72.4 ملياراً، يتبعه «الإمارات الإسلامي» في المرتبة التاسعة بأصول 59.8 ملياراً، وفي المرتبة العاشرة جاء بنك رأس الخيمة الوطني بأصول 51.7 ملياراً.

وزادت أصول بنك الفجيرة بنسبة 6.25% إلى 38.9 مليار درهم، فيما بلغت أصول بنك الشارقة إلى 29.2 ملياراً، ومصرف عجمان 21.06 ملياراً، والبنك العربي المتحد 20.6 ملياراً و«التجاري الدولي» 19.4 ملياراً وبنك أم القيوين الوطني 14.9 ملياراً وبنك الإمارات للاستثمار بأصول 4.5 مليارات.