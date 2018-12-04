السندات تستحوذ على 82% من استثمارات المصارف الإسلامية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

استحوذت السندات سواء كانت سندات الدين أو السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على 82% من استثمارات المصارف الإسلامية بنهاية أكتوبر الماضي، ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي فإن المصارف الإسلامية استثمرت 60.4 مليار درهم من استثماراتها البالغة 73.6 مليار درهم في السندات توزعت على 49.2 مليار درهم للسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين).

وكشفت الإحصائيات عن نمو استثمارات المصارف الإسلامية في قطاع الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 49.3% لتقفز إلى 11.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.5 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2017، كما نمت هذه الاستثمارات على أساس سنوي وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي بنسبة 72.3%.

كما قفزت استثمارات المصارف الإسلامية في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 40.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 49.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 بارتفاع قدره 9.1 مليارات درهم وبنسبة 22.7% كما نمت على أساس سنوي بنسبة 19.7%.

وتشكل استثمارات المصارف الإسلامية في السندات المحفوظة نسبة 66.8% وفي سندات الدين 15.2% من إجمالي استثماراتها العامة، بينما تشكل في قطاع الأسهم 5.2%.

وكشفت الإحصائيات عن تراجع استثمارات المصارف الإسلامية في قطاع الأسهم حيث انخفضت بنهاية أكتوبر لتصل إلى 3.8 مليارات درهم.