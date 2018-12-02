«الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» يبحث المسؤولية الاجتماعية للشركات

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينطلق بدورته الرابعة 10 ديسمبر الجارس، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعد أحد أهم المحاور التي تتضمنها فعالياته.

وسيجيب المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بدعم وزارة الاقتصاد، على سؤال: هل تقتصر المسؤولية الاجتماعية للشركات على كونها مجرد مساهمة في الأنشطة الخيرية، أم أنها تتجاوز ذلك إلى إطلاق مبادرات إنمائية مخططة بحيث تترك أثراً مستداماً في البعد التنموي؟ كما سيبين المنتدى حقيقة أن هذه الجهود الطوعية التي تمارسها الشركات الأجنبية والوطنية تهدف إلى حماية مصالح الشركات ذاتها إلى جانب حماية المجتمع كونها تستثمر في بيئتها ومحيطها وأسواقها وموظفيها المستقبليين.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): « دولة الإمارات تعد الأكثر عطاءً على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر العطاء العالمي، سعت إلى إحداث تحول جذري في هذا المفهوم عبر الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني، ومنها الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 التي أطلقتها الحكومة تحت مظلة وزارة الاقتصاد وبإشرافها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على الصعيد الوطني من خلال الشراكة الفعالة بين مؤسسات القطاع الحكومي الرسمي وشركات ومنشآت القطاع الخاص لتعميق ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي».