«دبي للذهب» تفوز بأفضل بورصة للعام ضمن جوائز غلوبال انفستور 2018

المصدر: دبي - البيان

حصدت بورصة دبي للذهب والسلع جائزة «أفضل بورصة لعام 2018» ضمن جوائز «غلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2018 للسنة الثانية على التوالي.

وتكرم الجائزة الأداء المتميز لبورصة دبي للذهب والسلع خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث سجلت البورصة مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة من أحجام التداول، ونجحت في إطلاق منتجات وخدمات ومبادرات مبتكرة، وتطبيق أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات عملائها على نحو أفضل.

ونالت بورصة دبي للذهب والسلع الجائزة بعد منافسة قوية مع بورصات رائدة في المنطقة. وخلال فترة التأهيل، سجلت البورصة أحجام تداول تجاوزت 19.3 مليون عقد بقيمة اسمية تزيد على 441 مليار دولار أميركي محققة رقماً قياسياً جديداً.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر تكريماً من نظرائنا في القطاع لجهودنا الحثيثة خلال الأشهر الـ12 الماضية. لقد كانت سنة 2018 نقطة مهمة في تاريخ بورصة دبي للذهب والسلع من حيث النمو والتطور والابتكار، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة من جديد المكانة المتنامية لبورصة دبي للذهب والسلع على المستويين الإقليمي والدولي». كما أن بورصة دبي للذهب والسلع مرشحة لنيل جائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وأفريقيا» ضمن الجوائز الدولية للعقود الآجلة وعقود الخيارات (FOW) في ديسمبر، والتي تكرم إنجازات بورصات المشتقات العالمية ذات الأداء العالي.