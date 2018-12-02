14 ألف حساب جديد في سوق دبي المالي خلال 11 شهراً بنمو 42 %

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 14 ألفاً و59 حساباً جديداً خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بزيادة 42% مقارنة بنحو 9 آلاف و909 حسابات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال أكتوبر الماضي نحو 654 حساباً، مع استحواذ شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة بواقع 96 حساباً.

وجاءت «مينا كورب» في المركز الثاني بعدد حسابات 51 ثم «بيت الوساطة للأوراق المالية» بنحو 46 حساباً تلاها «الرمز كابيتال» بنحو 45 حساباً و«الصفوة مباشر للخدمات المالية» 43 حساباً و«الإمارات دبي الوطني» 38 حساباً و«هيرميس - الإمارات» 32 حساباً و«أرقام سيكيوريتيز» 30 حساباً.

فيما لم تضف الشركات التالية، وهي: «الدار للأسهم والسندات» و«مركز الوثبة للأسهم» و«بايونيرز للأوراق المالية» و«موارد للأوراق المالية» و«الهدف للأوراق المالية» أي حسابات جديدة خلال الشهر الماضي.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 39 شركة أكثر من 94 ألف صفقة الشهر الماضي من خلال التداول على 5.9 مليارات سهم بقيمة أكثر من 7.68 مليارات درهم في مقابل 162.3 ألف صفقة من خلال تداول 10.9 مليارات سهم بقيمة 20 مليار درهم في نوفمبر 2017.