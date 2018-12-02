10 شركات وساطة تستحوذ على ثلثي تداولات سوق دبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 39 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 65.5% أو ما يعادل 5.03 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في نوفمبر الماضي البالغة نحو 7.68 مليارات درهم. وتصدرت «هيرميس - الإمارات» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 925.5 مليون درهم ما يعادل 12.04%، وجاءت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» في المرتبة الثانية بحوالي 814.5 مليون درهم بنسبة 10.6% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلّت في المركز الثالث «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 488.8 مليون درهم بنسبة 6.36%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 482.98 مليون درهم بنسبة 6.28%، ثم «الاتحاد للوساطة» بنحو 426 مليون درهم بنسبة 5.54%، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بنحو 404.3 ملايين درهم بنسبة 5.26%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بحصة 390.14 مليون درهم بنسبة 5.07% تلاها «المتكاملة للأوراق المالية» بنحو 375.35 مليون درهم بنسبة 4.88%.

وفى المركز التاسع جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 368.6 مليون درهم بنسبة 4.8%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بحوالي 359.47 مليون درهم بنسبة 4.68%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 356.17 مليون درهم بنسبة 4.63%، يتبعها «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 268.9 مليون درهم أو ما يعادل 3.5%، ثم «جلوبال لتداول الأسهم» بحصة 3.38% تعادل 259.5 مليون درهم.

وبلغت حصة شركة «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 3.35% تعادل 257.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 181.09 مليون درهم بحصة 2.36% و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنسبة 2.32% تعادل 178.4 مليون درهم، يتبعها «بيت الوساطة للأوراق المالية» بحصة 1.87% أو 143.63 مليون درهم، و«سيكو للوساطة المالية» بنحو 1.6% أو ما يعادل 122.7 مليون درهم و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.59% تعادل 122.3 مليون درهم.