3 مليارات سيولة الأسواق في أسبوع الصفقات الكبيرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تخطّت سيولة أسواق الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي حاجز 3 مليارات درهم مدعومة بصفقات مليونية جرى تنفيذها على أسهم كبرى، في وقت هبطت فيه المؤشرات الرئيسية أثر تعرضها لضغوط بيعية طالت الأسهم القيادية.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 3.1 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في دبي، و1.96 مليار درهم في أبوظبي، وجرى تداول 1.4 مليار سهم، منها 986.64 مليون سهم في دبي، و429.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 9593 صفقة.

وتراجع سوق أبوظبي خلال الأسبوع 4.31% إلى مستوى 4770 نقطة بضغط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها البنوك والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي 3.13% إلى 2668 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء خلال الأسبوع بصافي استثمار 53.14 مليون درهم، منها 23.12 مليوناً للخليجيين و30 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 53.14 مليون درهم، موزعة بواقع 17.7 مليوناً للعرب، و35.4 مليوناً للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم «أبوظبي الأول» و«سوق دبي المالي» و«الاتحاد العقارية» و«جي أف أتش» و«العربية للطيران»، بينما تركزت المبيعات على أسهم «دبي للاستثمار» و«أملاك» و«دانة غاز» و«دي إكس بي».

أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك 5.15% بعد هبوط أبوظبي الأول 6.08% وأبوظبي التجاري 4.62% والاتحاد الوطني 4.17% ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.68%، كما نزل قطاع العقار 5.17% نتيجة هبوط سهم الدار العقارية 4.76% وإشراق 6.84%.

ونزل قطاع الاتصالات 2.24% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 6.22% بفعل هبوط سهم دانة غاز 10.68% وطاقة 0.51%. وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.2 مليار درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 198.87 مليون درهم، ثم سهم دانة غاز بسيولة 103.7 ملايين درهم.

ولم يرتفع في سوق أبوظبي خلال الأسبوع سوى 6 أسهم تصدرها الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.35%، ثم سهم ميثاق للتأمين التكافلي 4%، تلاه سهم سوداتيل، 3.33%، فيما كان سهم الفجيرة لصناعات البناء الأكثر تراجعاً بنسبة 18.44%، تلاه سهم أسمنت رأس الخيمة متراجعاً بنسبة 11.94%، ثم سهم دانة غاز منخفضاً 10.68%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في سوق العاصمة الأسبوع الماضي بصافي استثمار 92 مليون درهم، منها 10.5 ملايين للعرب، و81.45 مليوناً للأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 92 مليون درهم، موزعه بواقع 5.65 ملايين للخليجيين، و86.3 مليوناً للمواطنين.

دبي

هبط قطاع العقار 5.75% مع تزايد انخفاض سهم إعمار العقارية 5.66% وأرابتك 11.45% وداماك 10% وديار 4.5% وإعمار مولز 5.26% والاتحاد العقارية 8.8%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.59% مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 1.87%، فيما صعد الإمارات دبي الوطني 0.88%.

وتراجع قطاع الاستثمار هو الآخر 7.33% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 6.25% وسوق دبي المالي 5.68% وشعاع كابيتال 7.48%، فيما نزل قطاع النقل بنسبة 1.84% بعد تراجع سهم العربية للطيران 1.92% وأرامكس 1.85% وأغلق الخليج للملاحية مستقراً دون تغيير.

وتصدر سهم دبي للاستثمار النشاط بسيولة 240 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة 176 مليون درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بتداولات بقيمة 165 مليون درهم.

ولم يرتفع في دبي سوى 3 أسهم خلال الأسبوع تصدرها إعمار للتطوير بنسبة 1.02% ثم سهم الإمارات دبي الوطني 0.88% تلاه سهم الاستشارات المالية الدولية بنسبة 0.49%.

وجاء سهم أملاك في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 20% تلاه سهم دار التكافل، منخفضاً بنسبة 17.85%، ثم سهم دي إكس بي متراجعاً بنحو 15.64%.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 80 مليون درهم، منها 28.8 مليوناً للخليجيين، و50.9 مليوناً للمواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 80 مليون درهم، موزعة بواقع 28.23 مليوناً للعرب، و51.5 مليوناً للأجانب.

مؤسسات

تباينت اتجاهات المؤسسات والمحافظ خلال الأسبوع، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 33.35 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 7 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 33.35 مليون درهم، ونحو الشراء في دبي بصافي استثمار 7 ملايين درهم.