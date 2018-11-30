7.1 مليارات إيرادات مصارف أبوظبي في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفع إجمالي إيرادات المصارف التجارية والإسلامية في أبوظبي، إلى 7.1 مليارات درهم خلال الربع الثالث 2018، فيما استحوذت البنوك التجارية على 81.4 %، منها في حين كانت النسبة الباقية 18.6 % من نصيب البنوك الإسلامية.

وأرجع تقرير أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي، أمس، ارتفاع الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الثالث، إلى زيادة دخل الاستثمار 23.1 %، مقارنة بالربع الثالث من 2017، فيما تراجع صافي الدخل من الفوائد 16.0 %، والدخول الأخرى 4.5 %.

وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن عدد العاملين في نهاية الربع الثالث، بلغ 11.7 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة.

موضحاً أن قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية ارتفعت 9.5 % في الربع الثالث، بالمقارنة بنفس الفترة من 2017. ويعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين، هما التعويضات الإجمالية للعاملين وأعداد العاملين في كل ربع، حيث يتناسب التغير في نصيب العامل طردياً مع إجمالي التعويضات، وعكسياً مع عدد العاملين.