محافظ «المركزي»: بنوك الإمارات تتمتع برسملة عالية وجيدة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، أن بنوك الإمارات تتمتع برؤوس أموال عالية وجيدة.

مشيراً إلى أنه ثبت للجميع أن البنوك ذات رأس المال الجيد هي وحدها القادرة على تقديم الائتمان باستمرار. مشدداً على التزام النظام المالي والمصرفي في الإمارات بجدول إصلاحات ومعايير«بازل»3، مؤكداً أن رأس مال البنك الأعلى جودة هو حجر الزاوية في أي نظام مالي عالمي مستقر ومستدام.

وقال مبارك المنصوري في كلمته أمام المؤتمر الدولي العشرين لمراقبي البنوك الذي عقد في أبوظبي أول من أمس، إن دولة الإمارات استفادت من الجهود البارزة للجنة «بازل» بطرق عدة دعمت تطور القطاع المالي بالدولة. ونوّه معاليه إلى أن المخاطر التي سببت الأزمة المالية العالمية تمّت معالجتها في مقررات بازل 3.

مشيراً إلى وجود 3 تحديات أساسية تواجه الأسواق الناشئة مالياً: الأول يتمثل في تنفيذ معيار الخسارة المتوقع، والثاني في الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويشمل الثالث تطبيقات التكنولوجيا المالية.

ولفت محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى تحديات تفرضها التكنولوجيا المالية، حيث يجلب التقدم السريع في التكنولوجيا الرقمية اضطرابات من مختلف الأنواع، ليست فقط للصناعة المالية.

ولكن أيضاً لكيفية قيامنا بالإشراف عليها، موضحاً أن تحقيق التوازن بين الكفاءة وسلامة النظام المالي هو التحدي في مواجهة مثل هذه التغييرات السريعة، خاصة في دولة مثل الإمارات التي تشهد نمواً سريعاً في كل قطاعاتها، وفي مقدمتها القطاع المالي.