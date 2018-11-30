سوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول قوانين ترخيص الصناديق

المصدر: أبوظبي- البيان

طرح سوق أبوظبي العالمي، أمس، ورقة استشارية حول قوانين وأحكام ترخيص الصناديق الاستثمارية، وذلك بعد توقيع السوق مؤخراً، لاتفاقية تنظيمية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تيسير ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية في الدولة.

وتأتي القوانين المقترحة الجديدة، في إطار الالتزام المستمر لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة للسوق، لدعم تطور قطاع الصناديق الاستثمارية المحلية، وتشجيع تسهيل إجراءات الأعمال في الدولة، حيث تسهم في تمكين ترويج الصناديق المؤسسة في سوق أبوظبي العالمي، ضمن مناطق اختصاص الأطراف التنظيمية الثلاث في الإمارات.

ودعا سوق أبوظبي العالمي، الجمهور والمختصين من القطاع المالي، لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية الجديدة، قبل يوم 3 يناير 2019 القادم، عبر التواصل مع البريد الإلكتروني consultation@adgm.com. ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة، تشمل سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويقع السوق في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية.