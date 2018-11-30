«أبوظبي الأول» يوفر منتجات تأمينية لعملائه في مصر

المصدر: دبي- أشرف رفيق

وقع بنك أبوظبي الأول- مصر اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، بهدف إطلاق خدمات ومنتجات تأمين مصرفي، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية تقديم خيارات متعددة من منتجات الشركة التأمينية لقاعدة عملاء البنك، وفق ما ذكرته «بلومبرغ» نقلاً عن تقرير صحفة مصرية.

وقال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر: سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، الرائدة في قطاع التأمين.

والتي ستسهم في مواصلة مساعينا الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتأمينية لعملائنا من خلال منظومة سلسة وميسرة، تمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات التأمينية، التي تقدمها الشركة بما يتناسب مع خططهم المستقبلية واحتياجاتهم المالية، وبما يدعم تطلعاتهم لننمو معاً.

وقال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي: إن الاتفاق مع بنك أبوظبي الأول- مصر يعد من بين المحاور الرئيسة لنشاط التأمين المصرفي للشركة في مصر، أخذاً بعين الاعتبار قوة التغطية الجغرافية للبنك وخططه التوسعية الطموحة، مؤكداً ثقته بأن البنك والشركة قادران من خلال تعاونهما المشترك على تقديم نموذج متميز للتأمين المصرفي من خلال باقة متنوعة من المنتجات التأمينية، التي تناسب احتياجات كل عملاء البنك.