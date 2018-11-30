صفقة على «أبوظبي الأول» تقفز بسيولة الأسواق فوق 1.5 مليار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تخطّت سيولة أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس حاجز 1.5 مليار درهم بفعل صفقة كبيرة جرى تنفيذها على أسهم «بنك أبوظبي الأول».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين بختام جلسة أمس إلى 1.57 مليار درهم، منها 1.14 مليار درهم في أبوظبي، و434.87 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 521.3 مليون سهم، موزعة بواقع 327.9 مليون سهم في دبي، و193.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 6730 صفقة.

واستحوذ سهم «أبوظبي الأول» على نحو 793.74 مليون درهم من سيولة سوق العاصمة بعد أن شهد تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 616.5 مليون درهم قبل نهاية الجلسة على عدد 45.3 مليون سهم.

وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 3% إلى مستوى 13.6 درهماً بعد تداول 57.9 مليون سهم من خلال تنفيذ 1387 صفقة.