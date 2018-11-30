الأسهم تتراجع في نوفمبر متجاهلة المحفزات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسواق المحلية هبوطها في ختام تعاملات أمس مع استمرار تعرضها لضغوط بيع قوية عمقت من خسائر الأسهم لا سيما في قطاعات العقار والبنوك، لتنهي بذلك تداولات شهر نوفمبر على تراجعات هي الأكبر منذ عدة أشهر متجاهلة بذلك المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة طوال الأيام الماضية.

وخلال نوفمبر، انخفض سوق أبوظبي بنسبة 2.68% أو ما يعادل 131.8 نقطة مسجلاً أكبر خسارة شهرية خلال العام الجاري ليغلق عند 4770.08 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي، فيما هبط سوق دبي بنحو 4.16% أو ما يعادل 115.9 نقطة، مسجلا أكبر خسائر شهرية منذ يونيو الماضي، ليصل إلى 2688.66 نقطة.

وفى تداولات أمس، تعرضت الأسهم القيادية مثل «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» إلى ضغوط بيعية من قبل المحافظ والمؤسسات، لينخفض سوق أبوظبي بنسبة 2.27%، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.61%.

ووصلت سيولة الأسواق إلى 1.57 مليار درهم، منها 1.14 مليار في أبوظبي، و434.87 مليوناً في دبي، وجري تداول 521.3 مليون سهم، موزعة بواقع 327.9 مليوناً في دبي، و193.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6730 صفقة.

البنوك

وتراجع سوق أبوظبي أمس مع هبوط قطاع البنوك بنسبة 2.38% بعد انخفاض سهم أبوظبي الأول بنحو 3% وسهم أبوظبي التجاري 2.36%، كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.78% بعد انخفاض سهم الدار 1.23% فيما ارتفع إشراق 2.64%.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 2.92% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.71% بفعل هبوط سهم دانة غاز 3.66% وطاقة 7.14%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط بسيولة 793.7 مليون درهم تبعه سهم اتصالات مستقطباً نحو 106.78 ملايين درهم، تلاه سهم واحة الزاوية بتداولات بلغت 76.4 مليون درهم، وكان سهم القدرة القابضة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.76%، فيما كان سهم طاقة الأكثر تراجعاً بنسبة 7.14%.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي أمس مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.69% بعد نزول إعمار العقارية 2.17% وأرابتك 2.9% وداماك 3.61% وإعمار مولز 3.23%، فيما ارتفع سهم الاتحاد العقارية 2.97%.

كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.23% مع هبوط دبي للاستثمار بنسبة 2.17% وسوق دبي المالي 2.35% وشعاع كابيتال 2.94%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.58% بعد ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 2%، فيما نزل سهم دبي الإسلامي 0.57%. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.4% بعد ارتفاع سهم أرامكس 1.19% والخليج للملاحة 1.87% فيما تراجع العربية للطيران 0.97%.

وتصدر سهم دبي للاستثمار النشاط بسيولة 179 مليون درهم تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 40.5 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة 32.7 مليون درهم، وكان سهم الاتحاد العقارية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.97%، فيما كان سهم أملاك للتمويل الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%.

الأجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في الأسواق أمس بصافي استثمار67.5 مليون درهم، منها 3 ملايين للعرب، و10.46 ملايين للخليجيين، و54 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه الأجانب نحو البيع بصافي استثمار 67.5 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 13.7 مليون درهم، منها 4.9 ملايين درهم في أبوظبي، و8.8 ملايين درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 13.7 مليون درهم، توزعت بواقع 13.7 4.9 ملايين درهم في أبوظبي، و8.8 ملايين درهم في دبي.