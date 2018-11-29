هيئة الأوراق المالية تبحث دعم الأسواق مع غرفة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وذلك بمقر غرفة عجمان لبحث سبل التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، بما يدعم الأسواق ومجتمع الأعمال بشكل عام، ويعزز من إيجاد بيئة استثمارية جاذبة بأعلى معايير الجودة والأمان.

حضر اللقاء المشترك خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

ورحب المويجعي بالدكتور عبيد الزعابي، وثمن دور هيئة الأوراق المالية والسلع في المساهمة جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي بتوفير مناخ استثماري جاذب يمتلك مقومات متنوعة، تعزز من تنافسية اقتصاد الدولة وجذب رؤوس الأموال.

وأكد الطرفان أهمية التعاون بين غرفة عجمان وهيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز الوعي الاستثماري، من خلال تنفيذ دورات متخصصة في الوساطة المالية والتداولات والأوراق المالية تتضمن الجانبين النظري والتدريبي، يقدمها خبراء ومعنيون بمجال الوساطة المالية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور عبيد الزعابي نبذة حول هيئة الأوراق المالية والسلع وطبيعة عمل الهيئة، وفي ختام اللقاء قدم عبدالله المويجعي درع الغرفة التذكارية إلى الدكتور عبيد الزعابي.