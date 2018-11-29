عمليات البيع تواصل الضغط على الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت عمليات البيع الضغط على أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس قبيل عطلة اليوم الوطني، لتهبط المؤشرات إلى مستويات متدنية بفعل تراجعات استهدفت في الأساس أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

ونزل مؤشر سوق دبي 0.54% إلى 2685.13 نقطة ليحقق أدني مستوياته في 34 شهراً منذ يناير 2016، متأثراً بتراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 1.59% ليغلق عند 4881 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية أكتوبر الماضي، مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع.

وبلغت السيولة 534.67 مليون درهم، منها 298.5 مليوناً في دبي، و236.17 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 418 مليون سهم، منها 359.57 مليوناً في دبي، و58.47 مليوناً في أبوظبي من خلال 4641 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.85% بعد هبوط الإتحاد العقارية 5.44% وأرابتك 0.96% وداماك 3.48% وديار 2% وإعمار مولز 1.06%، فيما صعد سهم إعمار العقارية 0.22%، كما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.27% مع تراجع بنك دبي الإسلامي 0.57% واستقرار الإمارات دبي الوطني.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.88% مع انخفاض دبي للاستثمار 0.72% وسوق دبي المالي 1.62%، فيما تراجع قطاع النقل 0.96% بعد هبوط أرامكس 2.33% واستقرار سهم العربية للطيران.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية التداولات في دبي بتادولات بلغت قيمتها 126.24 مليون درهم، لكنه كان الأكثر تراجعاً. تلاه سهم جي أف اتش بسيولة قدرها 46 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 28.8 مليون درهم. وكان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.54%.

سوق أبوظبي

ونزل قطاع البنوك في سوق أبوظبي بنسبة 2.28% بالضغوط على سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.64% وأبوظبي التجاري 2.19%، كما هبط قطاع العقار بنسبة 2.45% بعد نزول سهم الدار 2.41% وإشراق 1.67%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.47% مع نزول سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، في المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.95% مع صعود سهم طاقة بنسبة 10.53% وأدنوك للتوزيع 2.58%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة بسيولة 132.13 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 24 مليون درهم، ثم سهم واحة الزاوية مستقطباً سيولة بنحو 21 مليون درهم. وكان سهم طاقة في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 10.53%، فيما كان سهم الفجيرة لصناعات البناء الأكثر هبوطاً بنسبة 9.45%.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.42% إلى 3141.46 نقطة بعد التداول على 368.49 ألف سهم بقيمة 1.94 مليون دولار من خلال 122 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 275 عقداً بقيمة 299.5 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وانخفضت عقود أبوظبي الأول بنسبة 2.64% وداماك العقارية بنسبة 3.48%.

تعاملات الأجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 2.15 مليون للعرب، و10 ملايين للخليجيين، و18 مليوناً للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 30 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ، حيث اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 19 مليون درهم، بينما مالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 12 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 19 مليوناً، ونحو البيع في دبي بصافي استثمار 12 مليوناً.

إفصاحات

أعلن سوق دبي المالي، بدء العطلة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني47 يوم الأحد 2 ديسمبر 2018، على أن يتم استئناف التداول الثلاثاء 4 ديسمبر.

حصلت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت على موافقة المركزي البحريني للاستحواذ على 7% كأسهم خزينة من إجمالي أسهم المجموعة المصدرة حسب اتفاقية صانع السوق مع «سيكو» في بورصة البحرين، فيما وافق المركزي على تمديد تعيين «سيكو» كصانع للسوق لمدة ستة شهور أخرى حتى 28 مايو 2019.